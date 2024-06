DA GENOVA, Retegui via solo per 30 milioni

FirenzeViola.it

L'edizione genovese del quotidiano La Repubblica fa il punto sul mercato in uscita del Genoa parlando del club di Zangrillo come di una "bottega molto cara". La Fiorentina lo aveva già capito a gennaio quando i liguri avevano rifiutato l'offerta viola, di poco inferiore ai 30 milioni di Euro, per Albert Gudmundsson, ma ci vuole riprovare. Non più per l'islandese, che il Grifone non venderà per una cifra inferiore ai 40 milioni, bensì per Mateo Retegui. I dirigenti viola valutano l'attaccante azzurro 20 milioni, ma il Genoa - scrive il quotidiano - per una cifra del genere non si siederà neanche al tavolo delle trattative visto l'investimento di 15 milioni fatto la scorsa estate.

I rossoblu non hanno l'obbligo di vendere a tutti i costi, ma solo la necessità di chiudere il bilancio del mercato in positivo, e per questo serve poco. Difficile quindi ipotizzare che il Genoa possa privarsi del centravanti della Nazionale di fronte ad una cifra inferiore ai 30 milioni di Euro.