Viola a Genova prima della Juve, ma il CorSport avverte: "Meglio navigare a vista"

Paolo Vanoli e Daniele De Rossi si incrociano domani, per Genoa-Fiorentina, da neo tecnici di entrambe le squadre. Uno scenario davvero bizzarro se si considera che i due non si sono mai affrontati prima né da giocatori né da allenatori, col momento attuale che però impone a entrambi di navigare a vista. "Una società pianifica, guarda al futuro, ha una visione, un obiettivo, un’ambizione, studia la sua crescita e poi succede quello che è successo al Genoa e alla Fiorentina", scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, analizzando la gara delicatissima da ambo le parti. Continuando poi: "Ancora più incredibile la storia di Firenze, storia che nasce dalle improvvise dimissioni di Palladino.

Il passaggio da un giovane con poca esperienza a uno che ha vinto di recente uno scudetto per tutti i fiorentini, o almeno per la stragrande maggioranza, era un grande passo avanti. Tre anni di contratto con l’obiettivo di riportare la Fiorentina a lottare per la Champions già da questa stagione per quanto aveva detto l’ex allenatore di Ronaldo. Invece, dieci partite, zero vittorie, ultimo posto strameritato in classifica. Dopo Genoa-Fiorentina ci sarà la sosta, alla ripresa Vanoli troverà la Juve al Franchi e l’Atalanta a Bergamo. Per De Rossi, invece, due scontri diretti a Cagliari e col Verona. Ma forse, visti i precedenti, conviene evitare qualunque programma. Meglio navigare a vista", il pensiero del quotidiano.