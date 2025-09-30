Fiorentina, avanti con Pioli. Tuttosport: "Partenza pessima ma il tecnico non si tocca"

Tuttosport sulle sue pagine analizza il momento che sta attraversando la Fiorentina. I risultati non sono quelli immaginati in un'estate in cui si sono spesi 92 milioni, tantomeno la classifica che vede la Fiorentina - reduce dallo 0-0 nel derby di Pisa e da una prova ancora inconcludente - nella zona che scotta con soli tre punti. Ma una certezza c'è in questa situazione confusa e complessa, in questo clima di malcontento e preoccupazione: Stefano Pioli non si tocca, non è mai stato in discussione né a dispetto delle voci mai sono stati allertati eventuali sostituti.

È il messaggio che trapela con decisione dalla società: avanti insieme, convinti del progetto triennale basato sulla sua esperienza e sulle sue capacità umane e professionali, sicuri della forza e della competitività della rosa, fiduciosi che questa squadra riuscirà a venirne fuori. Pioli, insieme al presidente Commisso in contatto continuo col Viola Park, è il primo a essere deluso e arrabbiato ma di qui a mollare ce ne corre. Ieri mattina al Viola Park c’è stato il consueto ma ancor più serrato confronto fra staff tecnico e giocatori poi tutti in campo per preparare una settimana che può dire e dare molto.