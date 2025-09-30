Kean e Gudmundsson non ingranano. Corriere dello Sport: "Pioli ha due guai in più"

Il Corriere dello Sport analizza l'attacco della Fiorentina, in particolare accende il focus su Kean e Gudmundsson, perché in questo momento alla Fiorentina sta mancando come l’aria il contributo dei suoi due calciatori più qualificati e rappresentativi. Di gol, di assist, di soluzioni offensive, di peso specifico e forza, di spinta emotiva e fisica, e mettendo tutto insieme quello che non c’è è difficile dare una spiegazione differente ai tre punti in classifica della squadra viola. Kean ci sta provando ma non vede la porta.

A Pisa due gol tolti per fuorigioco (“vizio” che aveva e che continua ad avere) più almeno quattro tiri verso la porta di Semper, compreso quello al minuto 92 e rotti con un sinistro alto che in altri periodi e con altra scia di buonasorte magari avrebbe fruttato tre punti insperati e immeritati. Quello che ha fatto vedere Gudmundsson finora invece è troppo poco. Fa una fatica enorme a entrare nell’azione viola (a Pisa mai entrato), raramente corre in avanti col pallone, non crea superiorità numerica con il dribbling sul marcatore, non inventa, spesso ha una posizione indefinita in campo. Questo non può essere il vero Gudmundsson.