Il centrocampo resta un rebus: i dubbi su Sohm, i problemi di Fagioli, quanti problemi

Il centrocampo resta un rebus per Stefano Pioli, si legge sul Corriere Fiorentino. Il reparto mediano della Fiorentina è il punto debole più evidente di un meccanismo che Pioli non riesce a innescare, si legge sul quotidiano. Nemmeno i 16 milioni spesi per Sohm hanno regalato il giusto equilibrio alla squadra, visto che lo svizzero non è quasi mai riuscito a imporsi nelle 7 presenze fin qui collezionate. Ndour e Fagioli avrebbero dovuto rappresentare i primi correttivi, che in estate, quando i tentativi di arrivare a profili di spessore (e muscoli) come Rios, Kessie sono risultati vani, sono rimasti teorici.

Manovre di mercato avviate anche per colpa di un adattamento di Fagioli al ruolo di regista che non ha funzionato. Considerato l’avanzamento di Fazzini sulla trequarti, la conseguenza finale è stata che il calciatore fino ad ora più impiegato è stato quel Mandragora il cui rinnovo di contratto è stato uno dei casi dell’estate. Un déjà vu del passato (negli anni si sono alternati i vari Torreira, Amrabat, Arthur, Cataldi, Adli e qualche altro) che sta presentando il suo conto ancora una volta.