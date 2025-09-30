Fiorentina, pochi tiri e niente gol. La Gazzetta dello Sport: "Kean, Gud e i nuovi ancora al palo"

La Gazzetta dello Sport si concentra sull'attacco della Fiorentina, che è ancora a zero gol in campionato. Dagli attaccanti viola non è arrivata alcuna rete, gli investimenti estivi fatti dalla società non hanno per ora prodotto nulla di concreto, tutte le punte a disposizione di Pioli sono a secco e la produzione offensiva è veramente minima anche a livello di tiri nello specchio, perché, va detto, dal centrocampo e dagli esterni arriva pochino.

I numeri di Kean danno un triste resoconto: ha prodotto un solo tiro nello specchio e 15 tiri fuori, in tre partite ha calciato quattro volte ma senza mai centrare la porta, Torino, Napoli e domenica a Pisa, dove il numero 20 ha dato segnali di ripresa tanto da risultare, nel grigiore generale, il migliore dei suoi. Quando la Fiorentina è andata a cercare Kean qualcosa ha prodotto, è una soluzione che comunque funziona. A Pioli adesso servono i gol degli attaccanti.