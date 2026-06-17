Per il Corriere Fiorentino anche Ranieri è nella lista dei partenti viola: il punto
Il Corriere Fiorentino analizza il tema delle possibili cessioni in casa Fiorentina. Tra i nomi in discussione, per il qutoidiano locale potrebbe rientrare anche quello di Luca Ranieri, un giocatore “di casa”, già protagonista anni fa — nella stagione 2017-2018 — quando fu aggregato alla prima squadra su intuizione di Pioli, al suo primo incarico sulla panchina viola.
Cinque anni più tardi, dopo le esperienze in prestito ad Ascoli, SPAL e Salernitana, il difensore è rientrato stabilmente nel gruppo guidato da Italiano, riuscendo a risalire le gerarchie fino a conquistare anche la fascia da capitano. Ora, però, con una possibile profonda ristrutturazione del reparto difensivo, la prossima sessione estiva potrebbe segnare un nuovo punto di svolta per il suo futuro.
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