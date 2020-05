CORR.FIO, Alternativa: il progetto Campo di Marte

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica ampio spazio alla questione Franchi, in un articolo dal titolo: "Un'alternativa: il progetto Campo di Marte". Il quotidiano sottolinea come ogni soluzione paventata per il nuovo stadio porti con sé delle criticità. La soluzione Franchi permette di conservare un importante monumento, che senza interventi rischierebbe di crollare e permette anche di governare in modo meno complesso e costoso il tema dell'accessibilità e mobilità. Poi perché si presenta, per la società viola, meno impegnativa sul piano finanziario e più rapida sul piano dei tempi di realizzazione. Infine perché rappresenta un’occasione ghiotta per immaginare un intervento che qualifichi una vasta area della città. La giusta ottica nella quale muoversi - scrive il quotidiano - è quella di Milano, di rivedere l'intero quartiere all'interno del quale si inscrive lo stadio. E perché, allora, non pensare di inserire nel progetto di zona il completo recupero del vicino San Salvi? Una grande occasione per dare nuovo equilibrio a tutta la zona.