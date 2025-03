Contavano solo i 3 punti ma il 3-5-2 interpretato male: l'analisi di Polverosi

Il commento di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport - Stadio a proposito di Fiorentina-Lecce è che ieri contavano solo i tre punti. Un'azione bella con un gol bello di Gosens basta per vincere anche se il livello del gioco è sceso a livelli mediocri anche grazie al contributo del Lecce. Polverosi spiega perché essere indulgenti con questa Fiorentina: "Arrivava da tre sconfitte di fila, tre partite senza storia, perse giocando male (a San Siro con l’Inter e poi contro il Como) o non giocando affatto (a Verona), aveva bisogno di interrompere questa catena di giornate amare, aveva bisogno dei tre punti per evitare che la situazione prendesse una piega ancora più pericolosa".

A proposito di Palladino, il giornalista scrive: "Ieri ha seguito una logica chiara almeno nello schieramento, arrivando finalmente al modulo che meglio si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori dopo il mercato invernale. […] Ma una cosa è lo schieramento, un’altra l’interpretazione. E se le discese, con o senza palla, dei tre difensori sono rare (ci ha provato solo Ranieri), se non si nota l’inserimento delle mezze ali, se la manovra è lenta, se i passaggi indietro sono tanti, sono troppi e, infine, se le due punte, Beltran e Zaniolo, aiutano solo nella fase difensiva senza dare un contributo sufficiente in attacco (un po’ colpa loro, un po’ colpa del gioco che non li ha mai raggiunti nel modo migliore), allora tutto diventa più grigio, più anonimo. Dopo 70 minuti, la Fiorentina aveva concluso verso la porta di Falcone appena tre volte, il Lecce il doppio".