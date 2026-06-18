Primo confronto con Kean, il giocatore vuole rimanere a Firenze

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che nelle ore Paratici ha visto i procuratori di Moise Kean ma non solo. Si è confrontato coi rappresentati di tutti i giocatori per cercare di tirare le fila. È chiaro che tutto parte da una prima analisi con l’allenatore Fabio Grosso, che dal canto suo si è sbilanciato positivamente su Kean. Così come l’entourage della punta ha manifestato alla Fiorentina la sua volontà di continuare insieme. Il club è conscio dei pregi e i limiti del calciatore, proprio per questo sta riflettendo attentamente sul da farsi. I vertici con gli agenti del ragazzo saranno decisivi per la costruzione della strategia futura.

Il primo faccia a faccia

Il primo confronto tra le parti era necessario per non lasciare nulla al caso. La programmazione estiva partirà inevitabilmente da Kean e la sua posizione, motivo per cui era legittimo aspettarsi un faccia a faccia organizzativo e chiarificatore ancora prima dell’inizio ufficiale del marcato (29 giugno). Ricordiamo che il classe 2000 è il giocatore più pagato della rosa, e per questo anche il più monitorato. Offerte ufficiali al momento non ce ne sono, un’estate fa arrivò solo quella dell’Al-Qadsiah che prospettò al centravanti uno stipendio faraonico, 15 milioni netti a stagione, salvo prendere atto del suo disinteresse.