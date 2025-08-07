Comuzzo pezzo pregiato, CorSport: "Con un'offerta top si può vacillare"

Comuzzo pezzo pregiato, CorSport: "Con un'offerta top si può vacillare"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:24Primo Piano
di Redazione FV

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio non è da escludere che, nel caso in cui arrivassero offerte di alto tenore, possa esserci una cessione in difesa. Il pezzo più pregiato è senz’altro Pietro Comuzzo, seguito da diverse realtà inglesi (Bournemouth Brighton Sunderland) e tedesche (Lipsia). A gennaio il presidente Commisso si oppose al suo trasferimento al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma davanti a proposte esorbitanti chissà che la società non possa rifletterci davvero. Il prezzo di Comuzzo resta molto alto, ossia 35-40 milioni.