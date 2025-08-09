FirenzeViola Comuzzo, occhio al Milan. Con i soldi di Thiaw prepara l'offerta

vedi letture

Rischiano di diventare giornate calde sul fronte Pietro Comuzzo per la Fiorentina. Il difensore classe 2005 è uno degli oggetti pregiati del calciomercato italiano e non solo, la società viola lo vuole trattenere ma su di lui si sono accese le sirene della Premier con vari club - tra cui il Manchester United avversario oggi a Old Trafford - sulle tracce sul giocatore cresciuto nel settore giovanile gigliato. Il rischio però rischia di arrivare da Milano.

Occhio al Milan e alla situazione Thiaw

Il club che più di tutti proverà a prendere Comuzzo potrebbe essere il Milan, soprattutto se dovesse andare in porto il trasferimento monstre di Malick Thiaw al Newcastle. I rossoneri hanno detto no alla prima offerta da 30 milioni di euro degli inglesi ma non è finita qui: il Newcastle sta lavorando per mettere sul piatto una nuova offerta ancora più allettante per convincere il Diavolo a dire sì e lasciare partire Thiaw.

Nel caso si arrivasse a una cifra attorno ai 40 milioni l'affare si potrebbe chiudere a stretto giro di posta e a quel punto l'obiettivo numero uno del Milan diventerebbe Comuzzo per il quale i rossoneri avrebbero denaro sonante per convincere la Fiorentina. Questo anche perché l'operazione che porterà Hojlund alla corte di Massimiliano Allegri dovrebbe avvenire in prestito oneroso con un esborso questa estate di "soli" 5 milioni. Lasciando così la possibilità al club rossonero di provare l'affondo per Comuzzo nei prossimi giorni.