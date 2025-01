Comuzzo-Napoli, offerta alzata a 35. Manna vuole chiudere entro oggi

Il Napoli sta facendo di tutto per chiudere il prima possibile l'affare Pietro Comuzzo, possibilmente entro domenica per averlo a disposizione contro la Roma. È ciò che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, precisando che ieri il ds Manna ha presentato alla Fiorentina un prestito oneroso biennale da 5 milioni più 20 milioni per il riscatto obbligatorio. I viola, però, puntavano a ricavare almeno 40 milioni dalla cessione, e così il Napoli s’è gradualmente spinto fino a 35 milioni inserendo nuovi bonus.

Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza. La volontà degli azzurri, comunque, è chiarissima e allo stesso tempo quasi obbligata: chiudere entro oggi - scrive il quotidiano -. La storia prenderà una piega definitiva nelle prossime ore: il Napoli ha migliorato la prima offerta avvicinandosi alla richiesta di partenza della Fiorentina, e a questo punto avrà un peso decisivo anche la volontà del calciatore. Non è un caso che ieri siano andati in scena vari incontri fino a tarda sera: il ds Manna con Minieri, l’agente di Comuzzo; Minieri con la Viola. Un lavoro costante per un solo obiettivo: chiudere oggi la trattativa.