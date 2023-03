COMUNE FI, Stadio: Nardella chiama il Governo. La nota

FirenzeViola.it

Con una nota ufficiale il Comune di Firenze ha risposto al comunicato di poco fa del Governo, dove si esplica che la Commissione Europea ha chiesto ulteriori approfondimenti in merito ai fondi da utilizzare per il restyling del Franchi. Di seguito il testo:

"Il sindaco Nardella si è appena sentito col ministro Fitto, con il sindaco di Venezia Brugnaro e con il presidente dell'Anci Decaro, in merito alle considerazioni della Commissione europea a cui fa riferimento la nota di Palazzo Chigi diramata oggi.

C’è un impegno condiviso con il governo, con il Comune di Venezia e con Anci, determinato a fornire tutti i chiarimenti e le indicazioni tecniche, economiche e giuridiche per motivare la correttezza della procedura e l’ammissibilità del finanziamento. Con l'occasione si fa presente che le osservazioni della Commissione UE non riguardano la totalità del finanziamento (di circa 200 milioni complessivi) ma solo i 55 milioni del contributo relativo ai Piani Urbani Integrati.

Siamo fiduciosi e certi della validità dell'intervento, come del resto è stato riscontrato in occasione delle verifiche precedenti, che hanno portato non solo ad assegnare il finanziamento ma anche a sottoscrivere un atto formale con il Ministero degli Interni per la quota parte di 55 milioni di euro".