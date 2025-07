Zazzaroni: "Bologna, Fiorentina e Como potrebbero trarre enormi vantaggi dai disagi altrui"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nell'edizione online del quotidiano parla della situazione della Lazio, con il calciomercato blocato: "È un’estate fredda e senza sogni, quella del laziale. Per la verità non se la vive troppo bene nemmeno il romanista che soltanto il 30 giugno ha saputo di essere, almeno per il momento, in regola con il FPF: multa di 3 milioni e passa la paura. Com’erano caldi invece i mesi di luglio e agosto quando le voci si rincorrevano fino ad accavallarsi, gli acquisti si trovavano sempre a un passo e il tifoso poteva comporre la sua squadra ideale per immaginarsi già in Champions, vincente nel derby, comunque protagonista.

È l’estate della pazienza, dell’attesa che qualche altro miracolo lotitiano si compia. È una quasi estate. Quattro giorni fa è iniziata per molti, ma non per tutti, la transumanza del mercato. La Lazio, che ha in Lotito il deus ex machina, la cui missione è far credere che potrebbe essere presidente del consiglio, della Repubblica e della UE ma troverebbe ugualmente il tempo per occuparsi di Ita Airways; e il Napoli, la cui combinazione Aurelio-Antonio farà probabilmente la differenza. Infine il Bologna, la Fiorentina, l’Atalanta (e il Como?) che dagli evidenti imbarazzi e disagi della concorrenza nobile potrebbero trarre enormi vantaggi".