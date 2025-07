Ufficiale Biagetti, firmato un contratto triennale con la Torres: ecco il comunicato dei sardi

Come anticipato ieri da FirenzeViola.it, Christian Biagetti la prossima stagione giocherà con la Torres. L'ex capitano della Fiorentina Primavera, reduce da un'ultima stagione in prestito prima alla Pro Vercelli e poi al Sorrento, ha firmato un contratto triennale con il club di Sassari. Rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto che lo legava al club di Commisso, adesso per il classe 2004 è ufficiale il passaggio in Sardegna. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblu: "La Torres comunica il tesseramento di Christian Biagetti. Difensore centrale classe 2004, nella passata stagione ha collezionato 15 presenze in Serie C (Coppa Italia compresa) con le maglie di Sorrento e Pro Vercelli.

Prodotto del settore giovanile della Fiorentina, Biagetti ha un passato importante e di prestigio con il Club viola con cui ha conquistato tre Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana Primavera. Biagetti ha vestito anche la maglia della Nazionale nelle categorie Under 15, 16,18 e 19. Firma con la Torres un contratto triennale".