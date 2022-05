COMMISSO, Telefonata ai viola tra sprone e battute

Come fa sapere la Fiorentina, a poche ore dalla super sfida di domani contro la Juventus, il Presidente Rocco Commisso ha voluto parlare a tutto il gruppo viola. Per prima cosa ha rassicurato sul suo stato di salute, dicendo di stare meglio, poi con una battuta ha fatto capire che con altre partite come la Sampdoria rischierebbe l’infarto e quindi nessuno lo vedrebbe più.

Il patron ha ricordato che la squadra nel corso dell'anno è stata capace di grandi imprese contro squadre blasonate come Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma per cui i viola sono in grado di giocarsela contro tutti, sottolineando l'importanza del settimo posto all’andata ed il settimo posto momentaneo al ritorno nonostante le sconfitte con Udinese, Salernitana e Sampdoria.

Il presidente ha fatto i complimenti a mister Italiano per il lavoro fatto fino a oggi, sicuro che anche lui vuole raggiungere qualcosa che non ha mai raggiunto prima: l’Europa. Infine Commisso ha rivolto un saluto a tutte le famiglie e ringraziato tutti, anche coloro che potrebbero nella prossima stagione affrontare nuove avventure.