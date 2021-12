COMMISSO, Non voleva partire: presto il ritorno?

La Nazione si sofferma sull’improvviso ritorno in America di Commisso e scrive che il presidente viola poteva anche decidere di rimanere a Firenze per farsi curare, ma pure le incerte condizioni generali della Pandemia si è preferito scegliere di rientrare, anche se Rocco non avrebbe voluto. Un periodo di riposo per rimettersi in forma e magari poi tornare in Italia. Tanti i temi, infatti, lasciati in sospeso che il presidente avrebbe voluto seguire in presenza insieme ai dirigenti. Ma anche se dovrà fare i conti con la polmonite non mancherà di informarsi e partecipare comunque alla vita del club viola, anche dagli Stati Uniti.