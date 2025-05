Commisso, lo strappo della Curva nei confronti del presidente: "Bisogna spendere"

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) fa il punto sulla questione contestazione. In modo particolare si concentra sugli striscioni e i cori rivolti alla proprietà. Da "Finta ambizione, fuori dalle p…e se questa è la vostra dimensione" a "Rocco Commisso devi spendere spendere, ma come vinci senza spendere?". Ecco domenica sera, verso al fine del primo tempo, per la prima volta la Curva Fiesole, spostata in Ferrovia, ha contestato il presidente Commisso. Nonostante non sia stato mai nominato direttamente il patron gigliato viene tirato in ballo dal settore più caldo del tifo fiorentino per una gestione sbagliata della società, in modo particolare nella scelta dei dirigenti. I tifosi hanno contestato a Commisso il fatto che dalla sconfitta in finale contro l'Olympiakos ad oggi non sia cambiato assolutamente niente. L'ambizione tanto sbandierata del club in estate è finita con un nulla di fatto a livello di risultati sportivi e la Curva ha usato parole dure invitando il presidente a cambiare rotta o a farsi da parte.

Il tifo ha chiesto poi il cambio, sia in panchina che alla scrivania del direttore sportivo. Se Commisso deciderà di ripartire con le stesse facce il clima in curva non sarà semplice, a meno di investimenti clamorosi in sede di mercato su cui però la fiducia è ai minimi termini.Intanto, oggi siamo a martedì, il giorno dopo la contestazione è passato senza che nessun esponente della società si sia espresso sugli striscioni e i cori di domenica sera.