COMMISSO, La lite con Nedved diventa un cartoon

L'onda lunga della polemica a distanza tra Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e il dirigente della Juventus Pavel Nedved non si ferma. E dopo il botta e risposta tra i protagonisti, dopo la sfida di domenica scorsa all'Allianz Stadium, anche Mediaset ha voluto riprendere i dettagli della vicenda, stavolta in chiave del tutto ironica. Nella classica rubrica "cartoon" che viene proposta settimanalmente dall'emittente, i due duellanti vengono ritratti assieme a Maurizio Sarri in un improbabile appuntamento per un tè, al quale Commisso aveva invitato i due bianconeri... salvo poi scoprire che l'unico tè che il numero uno viola vuole offrire a Nedved e Sarri è il gesto dell'ombrello (ovvero il "tiè!"). Ecco lo spassoso video di Mediaset: