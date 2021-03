COMMISSO, Diritti di A in USA: ruolo decisivo il suo

Tuttosport scrive che dopo anni di monopolio di Sky e Tele+ la svolta si chiama DAZN, a cui sono stati affidati i diritti TV per la Serie A. Il che è dovuto soprattutto agli ormai tanti "yankee" presenti in Italia: da Dan Friedkin a Rocco Commisso, il quale presidente della Fiorentina ha avuto un ruolo decisivo - si legge - nell'assegnazione dei diritti televisivi per il nostro campionato negli USA. La Lega incasserà infatti una cifra superiore del 33% rispetto allo scorso triennio per la trasmissione della Serie A Oltreoceano.