COMMISSO, Avevo parlato con Sarri, ma abbiamo scelto Palladino per i giovani

Firenze, tifosi e molto altro. Rocco Commisso sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola stamani, parla anche del suo rapporto con la realtà in cui è immerso da ormai cinque anni e spiega la scelta di Raffaele Palladino come successore di Vincenzo Italiano: «Con i tifosi credo che il rapporto adesso sia ok, poi dipende se si vince o se si perde. Io sono stato ad Atene con loro l’anno scorso, a Praga due anni fa, sono sempre vicino a loro e loro sono sempre vicini alla squadra. Ho visto un rispetto incredibile, ma non vuol dire che tutti sono dalla stessa parte, perché se le cose non vanno bene c’è chi si arrabbia e se la prende con me».

Da Italiano a Palladino, emergenti ma non ancora affermati. È una scelta?

«Non credo, è semplicemente capitato. Lei sa meglio di me che avevamo parlato con Sarri qualche anno fa, e pure con altri tecnici. Però ci piace pensare ad allenatori che siano attenti a far crescere i nostri giocatori, e in questo gli allenatori con meno storia sono più propensi, anche solo per età, a far crescere il nostro vivaio».