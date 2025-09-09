Come sta e quando torna Albert Gudmundsson? Le ultime sull'islandese

vedi letture

Come sta Albert Gudmundsson? È la domanda che tutti i tifosi della Fiorentina si stanno facendo fin dalle ore successive all'infortunio del numero 10 viola in Nazionale, con la sua Islanda in un contrasto nella partita contro l'Azerbaigian. Nella giornata appena conclusa la Fiorentina ha chiarito la condizione del calciatore aprendo a qualche spiraglio in vista di sabato sera e alla prossima partita con il Napoli dal momento che si parla di una "sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore". Un'assenza che dunque dovrebbe durare al massimo qualche giorno, tant'è che è facile prevedere un suo rientro al massimo dopo la partita contro il Napoli. Anche il dottor Manzuoli si è espresso sulla questione dicendo la sua: "Se la sollecitazione non è stata importante, la possibilità che sia disponibile esiste".

Il comunicato della Fiorentina

Questa la nota condivisa dal club: "ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian.

Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato".