CO.LEAGUE, Twente al 45' domina: 0-3 al Cukaricki

Tutto fin troppo facile per il Twente che dopo i primi 45’ della sfida contro il Cukaricki (andata del terzo turno preliminare di Conference League) sono avanti già per 3-0 a Belgrado e hanno posto serie basi per il passaggio del turno nella competizione, dove ad attendere gli olandesi o i serbi ci sarà la Fiorentina.

La squadra ospite ha sbloccato il risultato già all’8’ con un colpo di testa di Rots mente al 31’ è arrivato il raddoppio firmato da Vlap al termine di una bella azione orchestrata che ha portato il centrocampista a concludere dal limite dell’area. In chiusura di tempo c'è stato anche spazio per il 3-0 di Brenet.

Evidente la differenza tecnica tra le due formazioni (a favore, ovviamente, del Twente) e gara che non sembra già più in dubbio, a 45’ dalla fine del match dove il Cukaricki è chiamato ad una vera impresa per rimettere in piedi partita e qualificazione.