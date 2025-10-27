Classifiche a confronto: Fiorentina adesso a -9 rispetto alla scorsa stagione

Su Tuttomercatoweb.com ecco le classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. La differenza tra quanto raccolto adesso dalle squadre e quanto fatto invece nella stagione 2024/25 (sempre dopo otto sfide di campionato) vede sprofondare la Fiorentina nel raffronto: -9 rispetto a quanto fatto di questi tempi dalla squadra allora allenata da Raffaele Palladino. Lo riporta Tmw: in generale, rispetto alla scorsa stagione il Napoli di Antonio Conte che guida la classifica insieme alla Roma di Gian Piero Gasperini ha un punto in meno. Ben altro confronto per la squadra capitolina: più otto, è la squadra col miglior bilancio dell'intero campionato. L'Inter di Cristian Chivu al momento ha due punti in meno rispetto all'ultima Inter di Inzaghi, il Milan nonostante il passo falso col Pisa viaggia con un +3. Sorride il Bologna, nonostante ieri sia venuto fuori dal Franchi con un solo punto dopo esser stato avanti anche di due gol: più cinque rispetto alla scorsa stagione. Bene anche il Como di Fabregas al momento sesto in classifica: più quattro. Male la Juventus di Igor Tudor: dopo otto turni ha già quattro punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Malissimo appunto la Fiorentina di Stefano Pioli, per distacco quella col confronto peggiore: meno nove punti.

Classifica a confronto:

Napoli 18 punti (-1 punto rispetto alla Serie A 2024/25 dopo otto partite)

Roma 18 (+8)

Milan 17 (+3)

Inter 15 (-2)

Bologna 14 (+5)

Como 13 (+4)

Atalanta 12 (-1)

Juventus 12 (-4)

Udinese 12 (-1)

Lazio 11 (-2)

Cremonese 11 (In Serie B)

Torino 11 (=)

Sassuolo 10 (In Serie B)

Cagliari 9 (=)

Parma 7 (=)

Lecce 6 (+1)

Hellas Verona 5 (-4)

Fiorentina 4 (-9)

Pisa 4 (In Serie B)

Genoa 3 (-3)