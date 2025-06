Clamoroso: Claudio Ranieri dice no all'Italia. Si riapre tutto

Quando tutto sembrava ormai definito, la clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sport: Claudio Ranieri è intenzionato a dire no all'offerta della FIGC di affidargli la panchina dell'Italia. L'ex allenatore di Fiorentina e Roma resterà dunque nella Capitale come consulente dei Friedkin, rinunciando alla Nazionale e creando ulteriore caos nel mondo del pallone azzurro che credeva di aver trovato la soluzione dopo l'esonero di Spalletti. Ora i vertici della Federazione Italiana dovranno trovare un'altra strada e non è da escludere che il nome caldo possa tornare quello di Stefano Pioli, promesso sposo della Fiorentina ma già contattato negli scorsi giorni.