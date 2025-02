Citterio a Dazn nel pre gara: "Settimana particolare per via del mercato: è destabilizzante"

vedi letture

Il secondo allenatore della Fiorentina Stefano Citterio ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Palladino infatti è squalificato e non sarà in panchina Queste le sue parole: "La partita di Roma ci ha dato una bella spinta emotiva. E' stata una settimana particolare perché in fase di mercato è sempre difficile preparare le partite. Questo è un discorso che vale per tutti, però è un po' destabilizzante".

Richardson al posto di Adli... "Richardson ha del talento, può fare bene. Può dare tanto alla nostra causa e sono convinto che farà una grande gara"

Gara speciale per Gudmundsson? "Gudmundsson è sempre sereno, infonde serenità a tutto il gruppo. Per lui è una gara particolare, ci terrà a fare bene. Sono convinto che riuscirà a fare la differenza".

Volete trovare continuità... "Questa è la parola che inseguiamo, vogliamo dare continuità di risultati, una vittoria sola ci serve a poco. Vogliamo proseguire su questa strada anche per quanto riguarda le prestazioni"