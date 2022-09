CINQUINI A RFV, I dirigenti aiutino Italiano. Ranieri...

L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Gonzalez ha sempre qualche problemuccio quest'anno, Cabral arriva dalla Svizzera e Jovic sono anni che non gioca e ha bisogno di tempo per riprendersi. Poi c'è Ikoné che difficilmente può andare in doppia cifra: per questo alla Fiorentina mancano i gol. Contro la Juventus meritavi di vincere e incosciamente forse sono troppo sicuri di se stessi".

I sostituti di Vlahovic non convincono...

"Penso che con Vlahovic la Fiorentina abbia fatto una buona operazione perché lo doveva vendere. Ha incassato parecchi soldi e li ha rispesi, purtroppo non si vede ma è un problema dello scouting della società. Manca la cattiveria e la rabbia negli ultimi 16 metri: mi sembra che ci sia un po' troppa frenesia nel cercare il gol e alla fine non arriva".

Con il Basaksehir sarà spartiacque?

"Forse la dirigenza, penso per esempio a Burdisso, potrebbe aiutare parlando con qualche giocatore. Ma non so se c'è fiducia reciproca tra dirigenti e giocatori. Io ho sempre cercato di stimolare i miei giocatori: molto spesso se non sempre ciò che si fa fuori dal campo poi si riflette in campo. Ho visto che è tornato Commisso e sono molto contento che stia bene: dovrà aiutare anche lui la squadra a stare tranquilla".

Ranieri?

"Io l'avrei mandato a giocare ma è un parere personale. Ha un temperamento fortissimo quindi ha qualcosa dentro, è un mancino e ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso ma sulla fascia, non da centrale. Non credo sia ancora maturo per gestire la fase difensiva all'altezza".