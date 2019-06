CHIESA, Una grande Italia. Ora vogliamo la semifinale

Federico Chiesa, assoluto protagonista con due reti nella vittoria per 3-1 dell'Italia U-21 nel debutto azzurro agli Europei di categoria, ha parlato a Rai Sport al termine della partita: "Devo dire: grande Italia. I primi 20' abbiamo sofferto il loro gioco tecnico ma abbiamo dimostrato che la Nazionale non molla mai. Ora ci aspetta la prossima che è ancora più importante perché vogliamo la semifinale. Con molti ragazzi abbiamo fato un percorso insieme, per alcuni di noi c'è l'onore di giocare coi più grandi ma dobbiamo comunque dare tutto perché è nazionale. Dedico il gol alla mia ragazza, alla mia famiglia e a chi mi vuole bene e sta sempre con me".