Cher Ndour è virtualmente della Fiorentina, ma il suo arrivo non esclude un altro centrocampista

vedi letture

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Cher Ndour, già virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista 2004 del PSG ha superato Nicolò Fagioli che pur resta un obiettivo sensibile per il centrocampo viola.

Da tempo, scrive la rosea, i viola avevano messo nel mirino il giocatore, ma la prima offerta dei giorni scorsi aveva sbattuto contro l’alta richiesta del club francese e non era stata trovata l’intesa economica tra dirigenze. Un ostacolo che adesso è stato superato, con l’intesa per l’acquisto a titolo definitivo che è stata trovata o per 5-6 milioni più una percentuale importante fra il 40- 50% su un’eventuale futura rivendita.

La Gazzetta dello Sport lo descrive come un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già diverse esperienze internazionali (PSG, Benfica, Braga, Besiktas). Centrocampista dotato di una grande struttura con cui riesce a fare perfettamente le due fasi. È forte di testa e nei contrasti. Non è abilissimo nello stretto per la sua mole fisica, però ha buona tecnica e grande potenza. Quello della mezzala è il suo ruolo ideale.

L’arrivo di Ndour non escluderebbe quello di Nicolò Fagioli. L’accordo con il giocatore è già stato trovato, ma deve essere individuata l’intesa fra la Fiorentina e la Juventus. Sullo sfondo restano anche Belahyane del Verona e Kone del Marsiglia, quest’ultimo entrato prepotentemente nel mirino viola nel corso delle ultime ore. Occhio ad una partenza di Richardson, che potrebbe salutare o a titolo definitivo all’estero o con un prestito in Italia.