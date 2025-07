Che festa al Viola Park tra Commisso e Kean. Pronto l'adeguamento, e la clausola...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta la festa del Viola Park ieri sera, con 1500 tifosi accorsi al centro sportivo della Fiorentina per assistere alla presentazione delle squadre della prossima stagione. Sotto i riflettori Moise Kean, l'uomo più atteso e applauditissimo: il centravanti ha fatto il pieno d'amore e ha preso la parola dicendo di essere motivato e di voler dare il meglio per la Fiorentina. Musica per le orecchie dei tifosi che vogliono vederlo ai nastri di partenza della nuova stagione.

La sorpresa al Viola Park arriva poi dal telefono del dg Ferrari che annuncia il collegamento con Rocco Commisso. Il presidente dice di essere contento di avere Stefano Pioli come allenatore, il tecnico era entrato sul prato sulle note di “Pioli is on fire” cantata dai tifosi. Tornando alla clausola di Kean, la rosea sottolinea come siano le ultime ore in apnea, poi la clausola non sarà più un pericolo e si apriranno nuovi scenari perché la palla passerà alla Fiorentina che non sarà più “prigioniera” e che farebbe partire l’attaccante soltanto per cifre più alte e attraverso una trattativa fra club.

L’intenzione è quella di mettersi al tavolo e cominciare i dialoghi per il rinnovo, con adeguamento dell’ingaggio sui 4 milioni di euro, ridiscutendo pure la clausola.