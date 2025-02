FirenzeViola Che fare con Gudmundsson? Per il 47% dei tifosi è da riscattare

La sconfitta contro il Como, oltre ad aver riacceso dubbi in una squadra che non riesce a mantenere una certa continuità, ha portato con sé anche il tema legato al futuro di Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese ha subito l'ennesimo infortunio stagionale, una frattura al coccige che lo terrà lontano dai campi almeno un altro mese. Per questo motivo si sta facendo sempre più campo l'ipotesi di un possibile ritorno al Genoa per il calciatore classe '97, come riferito ai taccuini del Secolo XIX dal ds Ottolini.

A tal proposito, FirenzeViola.it ha chiesto ai propri lettori un parere su quello che la Fiorentina dovrebbe fare con Gudmundsson e per circa metà dei votanti, oltre il 47%, il calciatore dovrebbe essere riscattato. Solo il 23%, invece, quelli che non lo riscatterebbero, mentre per il 29% la società dovrebbe aspettare qualche mese per un'eventuale decisione definitiva. Questi i voti, nello specifico:

Sondaggio FV: Che fare con Gudmundsson [2923 voti]

- Lo riscatterei ora 47,44% (1385 voti)

- Non lo riscatterei 23,43% (688 voti)

- Aspetterei qualche mese per la decisione definitiva 29,14% (850 voti)