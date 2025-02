Cataldi si allena da giorni con regolarità. Palladino vuole schierarlo col Como

Da qualche giorno, Danilo Cataldi è tornato ad allenarsi con regolarità. Lo scrive la Repubblica (ed.

Firenze), sottolineando l'importanza che aveva l'ex Lazio nella prima parte di stagione nella mediana di Palladino, che contro l'Inter nel doppio confronto gli ha concesso minuti per ritrovare la forma fisica migliore. In allenamento sta provando ad alzare i giri del proprio motore per farsi trovare pronto il prima possibile al ritorno da titolare che gli manca da fine dicembre. Contro il Como, domenica al Franchi (ore 12,30), non è ancora chiaro se il tecnico potrà disporre di Cataldi fin dal primo minuto. Ma certamente la sua condizione fisica sta crescendo e questa è un’ottima notizia.