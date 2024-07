CARNASCIALI A RFV, Fuggi fuggi a centrocampo inquieta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore gigliato, Daniele Carnasciali, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola del campionato della Fiorentina: "Siamo in ritardo, poi è vero che anche le altre squadre perlopiù non stanno correndo. Qualche colpo è arrivato, ma ci dobbiamo muovere: dobbiamo fare di necessità virtù perché mi sembra che i soldi non siano tanti".

Tessmann le piace?

"E' un nome interessante. Però bisogna vedere la concretezza, perché quando c'è il mercato girano tanti nomi. Se ne sono andati in tanti a centrocampo, quindi servono dei sostituti. Non sempre succede di dare via tutti i centrocampisti come ha fatto la Fiorentina: Bonaventura, Castrovilli, Duncan... Se ne sono andati tutti insieme e questo mi preoccupa".

