Capello e la battuta su Pioli: "Tornare a Firenze sarà un bell'esamone. Ma non avrà sorprese"

Fabio Capello, ex allenatore con un passato illustre in Serie A e non solo, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha fatto le carte agli allenatori che si stanno per affacciare al prossimo campionato, soffermandosi anche sul ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina: "Per Pioli sarà un bell'esamone, mi passi il termine. perché è già stato a Firenze e tornare non è mai facile, ma non avrà sorprese", il commento di Capello.

Che poi aggiunge sulle concorrenti: "Mi piace il Bologna: Italiano è proprio bravo e ottiene il massimo dai suoi. La Lazio invece non può muoversi sul mercato e punta sugli automatismi di Sarri: gli chiederà qualche genialata delle sue".