CALAMAI, Gud, dove sei? Con lui svolta in campo

Nel consueto Caffè Nero Bollente in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato della questione Gudmundsson: "C'è una domanda che accompagna le riflessioni di inizio campionato: ma quando arriva Gudmundsson? L'islandese non è solo un giocatore in grado di decidere le partite, ma può anche dare un senso tattico a tutta la manovra della Fiorentina. L'indicazione è che l'ex Genoa sarebbe stato a disposizione dopo la pausa ma ho letto con un po' di allarme le notizie del fatto che possa non tornare.

Sperando che nei prossimi giorni arrivi una buonissima notizia, l'invito è che Gudmundsson torni il prima possibile perché la Fiorentina ha assoluto bisogno di lui".