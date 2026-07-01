Dal Portogallo: la Fiorentina segue Marcos Leonardo ma c'è anche il Porto

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Un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina arriva dal Portogallo. Secondo quanto riferisce il portale portoghese Maisfutebol, il club viola avrebbe infatti manifestato interesse per Marcos Leonardo, centravanti brasiliano di proprietà dell'Al-Hilal. L'attaccante, considerato in uscita dal club saudita in questa sessione di mercato, rappresenterebbe un'opportunità interessante e sarebbe finito nel mirino della dirigenza gigliata.

La concorrenza, però, non manca. Sulle tracce del classe 2003 ci sarebbe infatti anche il Porto, alla ricerca di un rinforzo offensivo da mettere a disposizione del tecnico Francesco Farioli. Secondo Maisfutebol, Marcos Leonardo è uno dei profili maggiormente apprezzati dal club portoghese. Per il momento si tratta di un'indiscrezione proveniente dal Portogallo, ma quella che porta al giovane attaccante brasiliano è una pista da seguire, con il futuro del giocatore destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.