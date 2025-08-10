Caccia al vice Kean: Ioannidis e Shpendi i primi nomi per il secondo attaccante

Chiusa la tournée inglese, la Fiorentina rientra da Manchester con due certezze: la squadra che gioca e segue le indicazioni di Pioli e la mancanza di un vice Kean. Proprio su questo secondo punto verterà da domani il restante calciomercato di casa viola, scrive stamani La Gazzetta dello Sport prima di concentrarsi maggiormente sulla questione. Per i colleghi della Rosea, Pradè e Goretti faranno di tutto per ingaggiare una valida alternativa al classe 2000 che sappia come lui attaccare la profondità.

A tal proposito, le piste principali battute finora sono quelle di Fotis Ioannidis e Cristian Shpendi. Il primo piace da tempo ma risulta un nome adesso poco aggredibile, visto l'alto prezzo fissato dal Panathinaikos - almeno 30 milioni di euro - per un giocatore che alla Fiorentina serve solo come degno sostituto di Kean, e non come titolare. Il secondo, come il greco, è seguito da vari mesi dalla dirigenza di Commisso: è giovane e promettente, con caratteristiche idonee alla richiesta di Pioli ma con poca esperienza in Serie A, da capire se tornerà un nome in forte considerazione.