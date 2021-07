C.AMERICA, Stanotte in campo l'Argentina: Nico...

Dopo la vittoria di misura del Brasile sul Cile di Pulgar ed il successo ai calci di rigore del Perù contro il Paraguay, stanotte oltre Oceano si giocano gli altri due quarti della Copa America 2021. A Goiana (Brasile) l'Argentina affronta l'Ecuador (calcio d'inizio ore 03:00 italiane); il CT Scaloni potrebbe affiancare ai due totem offensivi (Leo Messi e Lautaro Martinez) Nicolas Gonzalez, che potrebbe tornare titolare dopo l'esclusione nelle ultime partite coincisa con l'ottimo rendimento del Papu Gomez. In difesa il CT dell'albiceleste dovrebbe confermare German Pezzella, mentre l'altro viola, Martinez Quarta, partirà dalla panchina. Nell'altra gara della notte, sfida tra Uruguay e Colombia, sfida tra che vedrà coinvolto un ormai ex viola Caceres (che non è più di proprietà della Fiorentina da tre giorni e dovrebbe partire dalla panchina) e che non vedrà protagonista un'altro passato sudamericano da Firenze Juan Cuardado (costretto a salvare i quarti per squailifica).