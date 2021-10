BUSO, Vlahovic, consigli sbagliati: Rocco tradito

L’ex giocatore e tecnico delle giovanili viola Renato Buso (fino all’anno scorso anche collaboratore della prima squadra) ha parlato del momento della Fiorentina, nel giorno in cui la squadra di Italiano affronta nel posticipo dell’8a giornata il Venezia. Ecco le sue parole: “La gara di Vlahovic stasera? La Fiorentina oggi gioca in trasferta per cui capire il polso della piazza non sarà facile... i problemi per lui semmai si porranno quando i viola giocheranno a Firenze. Mi dispiace di questa situazione: penso che Dusan sia stato consigliato male in questa circostanza. Vlahovic e Commisso si sono sempre scambiati manifestazioni d'affetto, ma Rocco adesso si è sentito tradito. E' per questo che il presidente ha fatto quelle dichiarazioni: da lì c'è stato un punto di non ritorno. Non vedo giocatori in rosa che possano sostituirlo, se non gioca. Mi piacerebbe che Vlahovic continuasse a segnare adesso. Il Venezia? Jonhsen è un ragazzo interessante: è una squadra abituata a lottare che sta costruendo qualcosa di importante".