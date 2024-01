BRYAN GIL, Chi è l'esterno che piace ai viola

Bryan Gil è l'ultima idea per l'esterno da parte della Fiorentina, anche se non l'unica, lanciata da Sky stasera. Il giocatore spagnolo classe 2001 è l'ala sinistra del Tottenham. Fisico non possente, ha nella velocità e nella capacità di saltare l'uomo le sue caratteristiche.

Nel Tottenham ha saltato le prime sette gare di campionato per un infortunio e in seguito ha giocato solo spezzoni di 9 gare tra Premier e Coppa senza andare mai a segno. D'altronde il gol non sembra essere nelle sue corde soprattutto in Premier dove il calcio fisico lo penalizza. Cresciuto nel Siviglia, si è fatto le ossa tra Leganes ed Eibar prima di approdare al Tottenham che poi lo ha girato in prestito; sempre in Spagna, prima al Valencia poi, a gennaio 2003, è tornato proprio al Siviglia con il quale ha disputato l'Europa League e dove ha realizzato due gol.