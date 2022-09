BRESSAN A RFV, Torreira? Non manca solo lui

Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola: "In questo momento non manca solo Torreira ma tante cose... L'apporto che dava l'uruguagio era unico, Amrabat sta facendo bene ma ha altre caratteristiche. È un giocatore più difensivo, che morde più il freno come si suol dire. Anche a livello psicologico c'è qualcosa che non va perché il gioco non gira come la scorsa stagione. Non c'è più il coraggio e l'autostima di fare come l'anno scorso".

In che senso?

"Quando parlo di autostima penso a chi con la palla tra i piedi punta l'avversario e la porta nella metà campo avversaria. Magari giocando si potrà ritrovare ma ad oggi manca tutto, dall'autostima al gol. Le giocate sono lente, ognuno va un po' per i cavoli suoi. So per esperienza che a volte succedono queste situazioni, ci vuole un episodio che inverta la bandiera. Poi devono anche recuperare alcuni giocatori. Ci sono tante robe che bisogna mettere a posto".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Quando le cose vanno male poi finiscono per andare sempre peggio... Manca la fiducia per non essere indecisi sulla palla, ai calciatori a volte succedono. Anche io in certi momenti non sbagliavo nulla e in altri sbagliavo tutto. Capisco che i tifosi siano delusi però il bello del calcio è che bastano due partite per cambiare tutto".

Lanciare Bianco in campo?

"In estate si era fatto notare e se Italiano l'ha tenuto vuol dire che ha visto le qualità. Poi è difficile pensare che un giovane possa risolverti la situazione, sarebbe stato più facile inserirlo in una situazione positiva. Vedi ieri, è stato scelto Amrabat e non Ranieri per giocare difensore centrale. Un iocatore bravo poi deve sempre giocare, però capisco che un allenatore non voglia lanciare un giovane in questa situazione".