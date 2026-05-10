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Braschi verso una maglia da titolare: quotazioni in aumento per il 2006

Braschi verso una maglia da titolare: quotazioni in aumento per il 2006FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Potrebbe davvero arrivare oggi pomeriggio l'esordio dal primo minuto in una partita ufficiale tra i professionisti per Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 della Fiorentina reduce dai primi minuti giocati settimana scorsa a Roma. Secondo quanto raccolto, dovrebbe toccare a lui guidare l'attacco dei viola nella partita contro il Genoa, lasciando così Piccoli - non al meglio - in panchina almeno all'inizio. Da capire se invece Gudmundsson giocherà a sinistra oppure sarà anche lui in panchina.