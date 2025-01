BOLOGNA, Si raffredda la pista Biraghi: ecco il motivo

FirenzeViola.it

Cristiano Biraghi al Bologna è una pista che si raffredda. Come riporta il Resto del Carlino, l'ormai ex capitano della Fiorentina sarebbe il sostituto numero uno per Vincenzo Italiano in caso di partenza di Charalampos Lykogiannis sul quale si è fatta avanti con insistenza la Salernitana ma dopo l'ottimismo iniziale in questi giorni non sembra una soluzione che sarà perseguita perché il calciatore rossoblu non ha intenzione di forzare la mano e chiedere la cessione, per questo ad oggi è probabile la sua permanenza a Bologna.

Per quanto riguarda Biraghi poi, il club rossoblu ha molti dubbi anche sull'ingaggio considerato troppo alto per il ruolo che avrebbe da vice-Miranda.