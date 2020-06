BOATENG, Ho lanciato la maglia: vi spiego perché

Alla ripresa del campionato turco scoppia una bufera in casa Besiktas su Kevin-Prince Boateng: l'ex Milan ha scatenato infatti numerose polemiche per aver lanciato a terra la sua maglia poco dopo la sostituzione. Il centrocampista ha poi spiegato il motivo di quel gesto sul proprio profilo Twitter: "Non avrei mai mancato di rispetto al club gettando a terra la maglia del Besiktas. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro membro dello staff in panchina. Non ho neanche avuto un atteggiamento irriverente nei confronti di questa maglia e nei confronti del club. Mi dispiace se è stato percepito questo all'esterno".

Di seguito il tweet in questione: