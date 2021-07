BENASSI, Il suo nuovo contratto scade nel 2024

Come da lui stesso comunicato nel corso della conferenza stampa di oggi, Marco Benassi ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, precedentemente in scadenza nel 2022. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il nuovo accordo, siglato appena prima del suo passaggio in prestito all'Hellas Verona, ha come termine il 30 giugno 2024.