BENASSI, Di ritorno a Firenze: viola la priorità

Marco Benassi di ritorno alla Fiorentina. Il centrocampista ha concluso la sua stagione in prestito all’Empoli ed è pronto a rientrare nel capoluogo toscano dove è in programma un incontro tra la dirigenza gigliata e il suo procuratore per decidere il da farsi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nella testa del giocatore c’è sempre il club di Rocco Commisso, che rimarrà la sua priorità a fronte di eventuali nuove proposte.