Ufficiale

Beltran ricomincia dalla Liga: annunciato il prestito dalla Fiorentina al Valencia

Beltran ricomincia dalla Liga: annunciato il prestito dalla Fiorentina al ValenciaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:06Primo Piano
di Redazione FV

Mancava solo l'ufficialità anche per questo trasferimento, alla fine è arrivata: Lucas Beltran lascia la Fiorentina e si accasa al Valencia. Il Vikingo, come raccontato nelle scorse ore, parte in prestito secco oneroso per un milione di euro che gli spagnoli verseranno ai viola. Di seguito il comunicato che annuncia il passaggio dell'attaccante: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Valencia CF".