Beltran dolce-amaro: "A volte le cose individualmente non girano ma conta il gruppo"

Dopo qualche ora di riflessione, anche Lucas Beltran ha voluto commentare attraverso i suoi social l'importante vittoria ottenuta ieri dalla Fiorentina contro il Lecce che ha restituito ai viola il sesto posto in classifica. Una gara sfortunata quella dell'argentino, che ha colpito un palo sugli sviluppi di un calcio di rigore e una traversa: "A veces las cosas individualmente no salen como uno quiere, pero siempre lo mas importante es el equipo " il pensiero del Vikingo via Instagram, ovvero "A volte le cose individualmente non vanno come uno vorrebbe, ma la cosa più importante resta la squadra", in riferimento ai suoi errori e al punteggio finale. Ecco il post dell'ex River: