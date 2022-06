BELLERIN, Proposto alla Fiorentina ma le sue idee...

Hector Bellerin ad oggi è sospeso fra Spagna e Italia, ma una cosa è certa: il classe 1995 non resterà all'Arsenal. Come quanto raccolto da FirenzeViola.it, il laterale di Badalona tornerà a Londra soltanto di passaggio e con le idee già piuttosto chiare: il ritorno al Betis, dove in questa stagione ha collezionato ben 32 presenze e 5 assist in prestito, resta la sua primissima opzione, anche se i biancoverdi al momento non hanno la liquidità economica per riprenderselo.

Proprio per questo motivo negli ultimi giorni è emerso l'interesse di altri club de LaLiga e di alcune società di Serie A, che hanno sondato il terreno con l'agente del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione. Bellerin in Italia è stato proposto a Fiorentina, Roma, Juventus e Inter, ma il suo alto stipendio - almeno in casa gigliata - sarebbe un ostacolo non da poco al pari dei rapporti freddi coi Gunners per il caso Torreira.

Detto altrimenti: Dodo è attualmente la scelta numero uno di Barone e Pradè per il dopo-Odriozola sulla fascia destra, mentre Bellerin una delle alternative.